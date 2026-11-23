La muerte de Melissa Medina ha despertado dos curiosidades muy distintas: la legítima, que exige conocer las circunstancias del fallecimiento de una joven de apenas 22 años, y la morbosa, que se entretiene escarbando en su intimidad.

Interesa más saber qué hizo o dejó de hacer en un apartamento, con quién se relacionaba y cuáles eran sus costumbres, que comprender las circunstancias sociales de aquella muchacha, las presiones de su entorno o las expectativas de una juventud sometida al culto de las apariencias.

El morbo encuentra terreno fértil en nuestras debilidades. Nos atrae lo escabroso, lo prohibido, aquello que excita la imaginación y despierta instintos que preferimos no reconocer. Las redes sociales han convertido esa inclinación humana en un negocio donde la intimidad ajena se transa sin pudor.

La investigación debe esclarecer cómo murió Melissa, si recibió auxilio oportuno y si hubo responsabilidades. Eso es información de interés público. Lo demás puede convertirse en una invasión despiadada de su vida privada.

En medio del espectáculo queda una familia que ha perdido a una hija y debe soportar, además, el juicio de desconocidos.

Melissa ya no puede explicar sus decisiones ni defender su memoria. Su muerte merece respuestas, no especulaciones. Y sus familiares, respeto. Llorar en paz también es un derecho que debe respetarse.