El Fondo Monetario Internacional (FMI) a veces parece un coach. Primero te dice lo bueno que eres, tus fortalezas, tus aciertos y cuantas cosas te hagan subir a las nubes. Luego te dice tus verdades para que aterrices y entiendas que no eres tan genial como crees.

Así se percibe el informe que dio a conocer el lunes la misión que cada año nos visita para tomarle el pulso a nuestra economía. Tiene un aire de "has crecido, pero todavía no has hecho todas las tareas".

La misión elogió el sólido desempeño económico y el repunte de nuestra actividad, consideró adecuada la orientación de la política monetaria y vio un panorama favorable a pesar de la incertidumbre internacional que nos mantiene en vilo. Luego, vino el jalón de orejas. Nos recordó que debemos prestar atención a los subsidios, esos en los que se apoya el Gobierno para mantener calmada a la población al no sentir los verdaderos precios en sus bolsillos, especialmente el de los combustibles. También insistió en reimpulsar las reformas en el sector eléctrico.

El coach nos dejó otra tarea: garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2027 y poner en pleno funcionamiento su marco institucional. ¿Sabrá míster FMI que, a estas alturas del año, el Gobierno quiere suspender la regla fiscal para elevar el déficit del 3.24 % al 4.2 % del PIB en 2026 y retomarla gradualmente en tres años?

Ya veremos qué nota nos pondrá cuando vuelva y repase las tareas.