Las elecciones en Estados Unidos y España, dos grandes destinos de la emigración dominicana, despiertan aquí y allá inquietudes que trascienden las simpatías ideológicas.

¿En qué piensa el dominicano que raspa sus ingresos para sobrevivir y enviar remesas a los suyos cuando le corresponde acudir a las urnas?

Probablemente, menos en las grandes disquisiciones políticas que en cuestiones tan elementales como conservar el empleo, pagar el alquiler, acceder a servicios sanitarios y garantizarse una vejez digna.

En las recientes elecciones estadounidenses hubo quienes reconsideraron sus anteriores preferencias. En España, cabe preguntarse cuánto pesan las circunstancias personales al mirar hacia la izquierda o la derecha.

La seguridad social, con las virtudes y los defectos de los modelos que propugnan las distintas corrientes políticas, ocupa un lugar central en esas reflexiones.

El dilema no es menor para quienes han construido una vida lejos de su tierra, pero mantienen responsabilidades económicas en ella. A la hora de votar, las convicciones ideológicas también se confrontan con las necesidades propias y las de los suyos.