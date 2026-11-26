En Haití hay cerca de un millón y medio de personas que han tenido que abandonar sus hogares. Entre los derechos humanos de los que han sido privados está el de vivir tranquilamente en su propia casa.

Amnistía Internacional insiste en que Haití y El Salvador hagan público su acuerdo de cooperación y garanticen el respeto a los derechos humanos durante las operaciones contra las pandillas.

La organización ha denunciado también los crímenes de las bandas armadas, pero en su intercambio con el Gobierno haitiano cabe preguntarse qué soluciones propone para proteger a la población que sigue bajo el dominio de los delincuentes.

Es sencillo exigir garantías a un Estado desde fuera. Mucho más difícil es restablecer el orden en un país donde las familias no pueden enviar a sus hijos a la escuela, abrir sus negocios o transitar libremente por las calles.

La comunidad internacional lleva años haciendo recomendaciones a Haití sin que estas se traduzcan en seguridad para buena parte de su población.

Amnistía Internacional debería exigir con igual insistencia que la comunidad internacional aporte los recursos necesarios para que el Estado haitiano pueda garantizar los derechos de sus ciudadanos.