A la Procuraduría que no grite...

Si aprobar la Ley de Partidos da tanto trabajo, hay que suponer lo que será llevar adelante el proceso Odebrecht, sin que una cosa tenga que ver con la otra. El debido proceso es la cosa.

Si existe la figura de la recusación, y con la recusación se gana tiempo y la posibilidad de caer en manos de un juez manso, que nadie piense que el prevenido será tonto de no aprovechar esa suerte.

Existe una estrategia de acusación y por lo mismo una estrategia de defensa. Defensa contra acusación, o al revés acusación contra defensa.

La Procuraduría conoce el Código y, por la exhaustiva investigación, las colindancias y relaciones de poder de los encartados.

Que no se asombre de nada, pues, pero sobre todo que no se deje tomar por sorpresa. Tiene que evitar el descargo de los imputados, y saber desde ahora que si no llena su cometido nadie la descargará de responsabilidad. El cartero llama dos veces, y puede que hasta tres, pero lo importante es que entregue el paquete. No se puede cambiar la ley para un juicio, pero tampoco los jueces. Habrá que arar con esos bueyes, pues los tractores no están disponibles.