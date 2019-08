Ahora, en el PLD, no saben elegir...

Los estrategas de Leonel se reúnen todos los días, y bien temprano, pero no hablan. Los de Danilo se juntan de mañanita, pero tampoco dicen nada. El rumor contratado a partes iguales confunde e intriga de la peor manera. Una cosa dicha no se corresponde con otra replicada.

Lo del sábado es el secreto mejor guardado, pues con fuegos de artificio entretiene y desvía la atención de lo principal. La Comisión Electoral ayuda, porque asegura que la yegua es baya, pero no tiene los pelos.

Va a someter al Comité Central tres procedimientos de elección, y la asamblea decidirá: plancha, individual y por aclamación.

El PLD, después de tantos años y procesos, todavía no sabe seleccionar precandidatos, y de seguir las cosas como van, tendrá que encomendarse a las ánimas del purgatorio para escoger candidato.

Los bellacos no solo se levantan de madrugada, sino que no duermen, y se preparan para que no se acepte plancha ni aclamación.

Inscripción individual, votación personal, y no por bloque o con aplausos. Incluso, se pensó que a lo sumo diez interesados, y en los mentideros se habla de más de quince.

La idea sería poner de fea la ley.