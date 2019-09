Ahora la guerra es de encuestas...

Los candidatos no encargarían tantas encuestas si la gente no creyera en sus números, si no apreciara sus porcentajes. No las creen montajes ni posibles engaños, como sí sus oponentes, que a su vez santiguan las propias y las dan como victoria segura.

Un ejercicio de penas y alegrías que se suma a los deportes favoritos. Política, pelota, ahora encuesta.

El solo anuncio crea expectación, aunque con la sola publicación se descalifique. La encuesta hace la diferencia, sea en un sentido o en otro.

Las campañas serían deslucidas sin las frecuentes mediciones. El plato, además de frío, desabrido, si no fuera por ese añadido de sal o pimienta.

Los peledeístas hicieron un máster y no van a la esquina sin una encuesta debajo del brazo. Todo un modus operandi. Leonel era el consumado y ahora Gonzalo viene con el truquito. ¿Quieres encuestas? ¡Toma encuestas! Como si el que tuviere más encuestas se serviría mejor en la mesa, cosa de la saliva y el hojaldre.

El juego era mucho Leonel, poco Gonzalo, y con encuestas se empató. No será juego nuevo, pero los delirantes piensan en extra innings.