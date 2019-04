Ahora la tregua la hacen los políticos...

La tregua la demandaba la Iglesia, y la Iglesia porque en los medios se identifica como Iglesia al obispo más prestante. En el caso fue durante un tiempo el único cardenal que tiene el país. Su eminencia López Rodríguez, actualmente en silencio absoluto y fuera de lineup de las misas.

La Semana Santa sucede como años anteriores, pero no en todo igual. La tregua ahora la declaran los políticos, y el truco es tan evidente que la cámara no se ocupa de captarlo. Se van huyéndole a las habichuelas con dulce. Dizque en tregua, pero la campaña no cesa y todos los temas sobre el tapete, incluso y posiblemente más graves.

La Iglesia ahora y por boca de su obispo más preeminente no atiende tregua y ve como amenaza de dictadura el monopolio del poder.

No se habla de almas que salvar porque la República está en peligro y se agravia a la Justicia de mil maneras, desconociéndola y agraviando a sus representantes.

La campaña volverá por sus fueros y se tiene cita en el PLD el 27 y en el Olímpico con Leonel el 5 de mayo. Sin olvidar que la dictadura resonará en el Sermón de las Siete Palabras.