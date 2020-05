Amable con agua al cuello ¿sabrá nadar?

Amable es una ficha que se mueve sola y que cambia de tablero con frecuencia y siempre con el juego a su favor. Le critican sus vueltas, pero siempre cae de pie.

Si no sonara irreverente, Higüey no sería lo que es sin Amable en la senaduría y la Virgen de la Altagracia en la Basílica.

Como el cuento del viejo con los cartuchos contados, se cree que los suyos se agotaron y que de esta campaña no pasa. Lo de Karina fue trailer y se sabe cómo terminará la película.

Aunque habría que esperar y ver, pues como Bartolo Colón, no considera su carrera concluida. Si le acercan la lomita al home hará historia de nuevo.

Romper con el Gobierno tal vez no haya sido lo mejor, tan cerca de la consulta, pero no le quedó de otra. La rebelión de los diputados no le dejó alternativa.

El plan B era llevárselo en la misma carreta que Karina y ya lo tenían montado, solo que se tiró a tiempo y ahora peleará en la manigua.

No importa que el PRM apoye oficialmente a Cedano. Como en el 2012 respaldó a Hipólito, piensa que ahora le podrían devolver el favor. Mucho más que Cedano no es Moderno, sino Leonel.