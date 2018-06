Anda la vela prendida al pecho...

La Procuraduría no suelta prenda, y ni siquiera olvida un papel que pueda caerse del escritorio y recogido por un conserje ir a parar a la calle. El caso, más que cerrado, hermético. Aunque nadie se pierde y todo el mundo adivina que en su despacho se enriquece plutonio y que la bomba que fabrica será de destrucción masiva. La gente se mueve inquieta en el asiento, y en las gradas se vive un estado de aglomeración. Lo que interesa no son tanto las pruebas que sustenten la acusación en el juicio de fondo, sino los nuevos encartados.

Se supone que en los meses transcurridos los investigadores no solo se ocuparon de verle la panza al Buda, sino también el ombligo. Entre tantas cajas llegadas de lejos y cuentas hasta ahora desconocidas tienen que aparecer tigres que se mantuvieron fuera de la jaula y cuyas rayas no parecían uniforme de cárcel. Así como se compran fármacos para la presión y control urinario, también velas, pues conviene tener buenos abogados, pero también santos confiables. San Judas Tadeo (referente de causas imposibles) ya no aguanta más rezos. Desde que se supo que era primo de Jesús, todos a una dicen: ¡ese es el hombre!