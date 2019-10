Arrancando tocones en las primarias

Los críticos de la capital no pueden quejarse de las primarias. No por el resultado principal, sino por el subsidiario. No fueron vientos que tumbaran cocos, pero sí sacudieron las matas canas y cayeron yaguas y de estas salieron tremendos alacranes.

Sonia no es del agrado de los capitaleños, y ella tal vez no lo sepa, pero fiel a su naturaleza humana, a su condición política, nunca cambió.

Y de seguro nunca cambiará. Sin embargo, la senadora encontró en Dajabón lo que se quería encontrara. Un Goyo que la superara e hiciera de ella un mal recuerdo. Goyo siempre estuvo ahí como diputado durante años, aunque discreto en su desempeño y sobre todo como hombre sencillo de pueblo.

Todo lo contrario de la insolente senadora. Igual sucedió con Lucía Medina, que llevaba varios períodos como diputada, pero que se ganó la mala voluntad de los capitaleños por la impropiedad de las mochilas.

A partir de entonces notoria antes que notable y con el seguimiento continuado de los críticos de la capital que no le perdían ni pie ni pisada y ahora celebran su fracaso. Las primarias, pues, arrancaron tocones sin machete y solo con la fuerza del voto.