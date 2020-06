Candidatos que ofrecen lo mismo...

Los votantes –se supone- que han cambiado mucho, que han mejorado su percepción y que al ejercitar su derecho serían más selectivos, más asertivos. Eso sin embargo tendría que verse y no falta mucho para que se sometan a pruebas nacionales.

Los candidatos al parecer no se han dado cuenta de esa mudanza de ánimo, pues ofrecen lo mismo y no la solución de problemas fundamentales, sino girar en círculos viciosos. Todos tienen enjundiosos programas de gobierno, pero solo dan detalles cuando los convocan a foros de la sociedad civil. Dan teoría a los teóricos y al electorado consignas que no logran su efecto.

Igual dan espectáculos que consideran llenan las expectativas: juramentaciones y encuestas. A principio y a causa del coronavirus y para mantener el distanciamiento, se hacían virtuales.

Ahora, como la gente no le teme al contagio, todas son presenciales ya que no asumirán consecuencias. El Gobierno tiene buenos hombros, fuertes espaldas, y le corresponde cargar con los efectos de la pandemia.

Un fatalismo de fábrica. Malo si abre y malo si cierra, pues como delincuente habitual siempre será sospechoso. Si no, pregúntenle a Adela.