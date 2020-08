¿Cuál era la prisa con los embajadores?

Todo el mundo sabe o creer saber que Juan Bolívar va de embajador a España, pero el Ejecutivo de un solo plumazo se llevó a 20, algo inusual, pero igualmente inexplicable.

¿Quiénes serán los restantes 19 que ocuparán posiciones diplomáticas en la nueva administración? Hasta ahora no se conocen, y el tema tampoco se comenta.

La primera acción, la de cancelar a 20 de un solo golpe, se corresponde con lo que se llama “cargos de libre nombramiento”, una facultad propia del presidente.

Tal vez no se tengan los candidatos, y entonces no se entendería la prisa, pero después de 16 años de corrido no debiera sorprender que se mueva esa coctelera.

Mucho más que si no eran de carrera, no debe molestar que les hagan recoger a la carrera y – como algunos ya hicieron – retornen a su país y a sus antiguas profesiones.

No obstante intriga el perfil de los nuevos designados ante gobiernos extranjeros, pues se entrevén cambios en el servicio exterior.

No solo un mayor acercamiento con Estados Unidos, sino una política exterior más conservadora. Aunque en noviembre aquí se abren las clases, en enero pudiera haber mudanza en la Casa Blanca.