Cuidado con los “decretos” falsos...

Los desaprensivos quisieron coger de relajo el 9-1-1, llamando sin necesidad y para fastidiar, hasta que se le tomó cuenta, y san se acabó. Se hicieron los sometimientos de lugar, se dio a conocer la falta y la consiguiente pena, y con el remedio no repitió la enfermedad. Las autoridades debieran usar ese procedimiento con otras bellaquerías que se dan con frecuencia, en particular en las redes.

Las noticias falsas son un problema, pero más cuando se refieren a decretos. Los decretos falsos se viven riendo de la gente, y la gente los celebra, aunque después se queja. La credibilidad de lo falso es un riesgo, y no por lo que haya ocurrido, sino por lo que pueda pasar en el futuro. La experiencia de estos días demuestra que no es cosa de un ocioso. De una sola persona. Lo bien hecho lleva a pensar que se trata de una acción de conjunto, y que no es una simple broma, sino que tiene propósitos malsanos. Incluso que tiene acceso a información privilegiada.

El último fue falso, pero no tan falso, pues cuando se publicó el verdadero tenía el mismo número, y nombre más, nombre menos, eran los mismos agraciados. Conviene dar seguimiento como con el 9-1-1.