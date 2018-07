De cuento en cuento y no pega una

La Policía no cree en cábala, pero debiera creer, pues hay situaciones que no se explican sin el auxilio de lo oculto. Los antiguos sabían de eso, interpretaban y salían a camino.

Por ejemplo, cada vez que la institución -- con estadísticas en las manos -- reporta baja apreciable en la delincuencia, la criminalidad rebrota de manera sospechosa.

Que chequee su último informe y lo compare con hechos recientes, de una o dos semanas, y advertirá que una mano misteriosa le mueve la cuna.

No basta que diga o insista en la percepción, pues la población – como diría el poeta español León Felipe – de tanta dormirla con cuentos, se sabe todos los cuentos.

Cuento fue que necesitaba una nueva ley, y hasta ahora solo se conoce un cambio: en vez de jefe, director. Cuento fue que había que aumentar los sueldos, ya que oficiales y agentes ahora ganan más, pero rinden menos.

Cuento fue no informar a los medios, creyendo que lo mal hecho no existiría si la gente no se enteraba. El encubrimiento tampoco funcionó.

Ahora los robos tipo comando se multiplican, la malicia habla creole, y por si fuera poco, los detenidos se suicidan antes de confesar.