De repaso, de reversa, recapitulando.

Conviene hacer balance del 2020 antes de emprender el 2021, que se parecen en su condición de años, pero no en cuanto a perspectiva.

Por ejemplo.

¿ Continuará el dominicano siendo dominicano en este año como lo fue en el pasado ? Suelto en la sabana como chivo sin ley en relación con la pandemia y el horario impuesto por las autoridades.

El punto es importante, e incluso merece un cambio de apreciación, pues la percepción no solo es engañosa, sino mal acreditada.

Lo individual se asume como conducta colectiva, y si es verdad que existe contagio e imitación, no en todos los barrios, no en todos los pueblos, no en el país entero.

Falso que los desaprensivos sean más que los prudentes, que el tipo desorden sea mayoría, convirtiendo la excepción en regla.

Fácil.

Solo basta contar los detenidos cada noche, o durante toda la emergencia, o los contagiados, o los muertos, en último extremo, y comparar la suma con los habitantes de las ciudades, los moradores de los barrios, los residentes de las cuadras.

Los que se confinan, usan mascarillas y respetan el toque de queda, superan por mucho a los que lo violan todo.