Democracia para enredar la cabuya

La democracia para sentirse plena necesita que cada asunto sometido a debate se divida en dos partes. La que está a favor y la que está en contra. La dominicana se pasa, y no le bastan dos posiciones, sino que se fragmenta tanto como sea posible, creando un rompecabezas difícil de armar. El cubo de Rubik de nueva generación.

La Ley de Partidos fue en principio un lento discurrir a la manera de los sabios de Bizancio y finaliza en una babel en que se confunden todas las lenguas. Nada extraño y menos inexplicable en una democracia en que se goza con enredar la cabuya.

Ahora se lamenta que todo el poder vaya a la cúpula, y que sea la cúpula la que decida forma de elección y padrón. Una verdadera negación de la democracia interna. Sin embargo, cuando se planteó que fueran las bases, y todavía más, que se usara el registro de la Junta, se puso el grito en el cielo y se denunció esa modalidad como el peor pecado de la humanidad.

¿Cómo remediar ahora la situación, pues no debe olvidarse que la ley está por encima de cualquier reglamento y que no hay forma de arreglar la carga en el camino? Deme dos para llevar y no me caliente el tomate.