Dos medidas populistas y electorales

El Gobierno acaba de disponer el otorgamiento de pensiones a incapacitados y parar la construcción del hotel en zona protegida.

Las medidas –indudablemente- son apropiadas y oportunas, pero a leguas se nota su carácter populista, la intención electoral.

Las pensiones provocan reacciones inadecuadas cuando premian la ociosidad y los beneficiarios no reúnen méritos suficientes. Que no es el caso de quienes no puedan valerse por sus propios medios y necesitan asistencia económica directa, personal.

En el país de los bonos, uno más no haría daño, y menos si es focalizado.

La concesión de terrenos que por ley están librados de la depredación y codicia humanas siempre será sospechosa y generará rechazo de parte de ambientalistas y de la población en general.

Detener la obra fue como salirse de debajo de la patana y evitar en lo inmediato la protesta que se organizaba en defensa de ese entorno.

La estrategia por tanto dará resultado y favorecerá sus intereses políticos, ya que será una escopeta menos disparando a sus palomas.

Ahora ¿servirán dichas acciones para mejorar el posicionamiento de su candidato? Depende...