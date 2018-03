Doscientos... y contando

El Gobierno celebra las 200 visitas sorpresa del presidente y parece que no le queda tiempo para nada más.

El mandatario considera ese acercamiento semanal a la población una especie de legado. Espera que sus sucesores repliquen la modalidad. Aunque difícilmente suceda, pues cada gobernante tiene su librito y no tiene sentido sacrificar los domingos a cambio de una popularidad que ya se torna dudosa.

El ánimo festivo de estos días embriaga y, medio dormido, el Gobierno no advierte que las encuestas empiezan a virarse. Que sus números no son tan fabulosos como tiempo atrás, y que como todo lo que sube, ahora le toca bajar, aun cuando no estén claras las razones. Si es por la reelección que repudia parte del partido y la oposición o porque el espejismo no cumple sus fines.

Sorprende que no reaccionara y acepte con resignación el nuevo panorama, lo que no ocurría en sus inicios o en la gestión anterior. Siempre tenía encuestas al pregón y las usaba a conveniencia. Ahora se guardó las ganas, es lo que se cree, para después de Semana Santa. O Dios resucita o queman a Judas.