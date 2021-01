El 2021 llegó y nadie le puso nombre

Difícil que se recuerde el nombre del año pasado, o de otro de más atrás. Imposible que la dedicatoria haya impactado. Que las políticas aplicadas fueran en consonancia.

Era una rutina, una costumbre oficial, que ahora se determina que salía cara, agobiante para una economía en crisis.

Otro de los contrasentidos: la economía está en mala, pero no así las finanzas públicas. El nuevo gobierno recauda como loco.

Preguntar si no a Aduanas o a Impuestos Internos que mes tras mes rompen sus propios récords después de haber superado en demasía a los antecesores. No obstante, ese no bautizar el 2021, ese no tener un denominativo, y ni siquiera un apodo, fue tema de inicio de año.

El Gobierno explicó, pero forzado por la circunstancia, como reacción a una corriente de opinión o de crítica que tomaba calle.

Los que están frente a la iglesia, acechando si la gestión va a misa o se persigna o se confiesa, no se guardaron sus oraciones.

Censuraron lo que entendieron olvido, ya que no era apropiado ni conveniente que el año fuera moro, como se llama a los no bautizados.

No es oposición, sino cuadro cerrado: no le dejan pasar una.