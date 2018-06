El 9-1-1 es la niña bonita de Montalvo

Lo que se pregunta la gente que vive en la parte de atrás ¿cómo es que el Gobierno puede ser bueno en una cosa y no en todas? ¿La eficiencia se debe a la prioridad o la prioridad se hace eficiente por sí misma? Nadie duda y todo el mundo celebra que el 9-1-1 sea un servicio de excelencia incuestionable, y que lo fuera desde el primer día.

Un desaprensivo que se levantó tarde y todavía no se desayunaba al mediodía reacciona con maledicencia en la boca: así cualquiera, con todo el dinero del mundo. La verdad que dinero nunca le faltó ni le falta, y de la China chiquita ya nadie se recuerda. Ese empujón fue bueno, pero el impulso propio fue mayor, pues siguió tan campante como el Juancito que emborracha.

Se pensó en principio que era la niña bonita de Montalvo, como las visitas sorpresa la criada favorita de Peralta. Sin embargo, pasado el tiempo, queda claro que el empeño tiene motivación superior. Los hombres del presidente no pueden hacer si no cosas del presidente. Cuando se piensa en Danilo y las encuestas, tiene que considerarse Danilo y el 9-1-1 y Danilo y las visitas. Nada de misterio o tan poco que no da para una película.