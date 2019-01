El general respondió la mordida...

El general (que el coronel subió de rango) no tiene quien le escriba, y falta no le hace, ya que tiene la boca tan bien puesta que cualquier insolencia le sale huyendo. Lo malo es que coge cuerda, y tal vez no sea el mejor ánimo, pues no debe olvidar que el poder militar se subordina al poder civil.

Marchena por su lado parece que roe, pero no sopla, y cada mordida duele, aunque esa no sería la cuestión principal: los inconvenientes o malos entendidos entre un militar y un civil, ambos de grado superior.

El caso sería la importancia del registro luctuoso para fines de gobierno, que el acopio de muertos y heridos fuera exacto. Ni uno de más, ni otro de menos.

Incluso la gente se confunde. Pensaba que los operativos eran para preservar vidas, pero ahora tiene la percepción de que son para contar muertos.

La intimidad real no se conoce, como tampoco los detalles, pero se impone que el militar y el civil se tomen un cafecito, de manera que el reporte de uno sea igual al reporte del otro.

Y que sea antes de Semana Santa.