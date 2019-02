El Gobierno fastidia a la clase media

El Gobierno debe aprender su antigua lección de prudencia y ser un poco como Pepe, pero no Mújica ni Goico, que no solo apretaba, sino que sabía apretar. Con brillar la hebilla era suficiente, y no había queja de acoso ni se propasaba.

Puede seguir dando bono Valium al pueblo llano y mantener en calma a las masas, al ciudadano de a pie, pero cuidarse de la clase media.

Recordar la Primavera Árabe o acordarse del fenómeno de Centroamérica. Con Internet y celulares como armas, la revuelta puede producirse antes de llegar a la esquina. En el trópico el día más claro llueve.

No es que dé bonos a la clase media, solo que no la cargue de manera caprichosa y abusiva. No lo dice, pero lo deja ver a cada momento.

La compra por Internet es el mayor fastidio para esta administración, pues cuando no es DGII, es Aduanas. Dicen a manera de defensa que el comercio local presiona, y nadie lo duda. Solo que debe discernir políticamente cuál es más peligroso, si el dios Mercurio o el dios de la clase media, el segmento social más revolucionario.

Si sigue apretando la tuerca, la rosca puede pintarse de verde y correrse. ¿Verdad Adela?