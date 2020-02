El Gobierno tiene que espabilarse...

Un gobierno que se adelanta vale por dos, diría un publicista con trabajo y –posiblemente– experto en comunicación política.

El Gobierno no se contuvo y de manera festiva publicó un compendio de las obras construidas en sus dos períodos. Una pizarra que le quedó bonita con tiza de colores.

No creyó suficiente e hizo igual en un encarte en los periódicos de circulación nacional, sabiendo que la gente no lee libros ni folletos.

Hoy, en la rendición de cuentas, el presidente reiterará dicho recuento, con aplausos incluidos, pues a un auditorio cautivo no le queda de otra.

La situación sin embargo camaronea, y ya no vale lo escrito, ni tampoco lo hablado. El pueblo está en pie de lucha y exige más.

Peligra el tedeum, la ofrenda floral y el desfile militar.

El Gobierno no tiene la última palabra, pero puede tener la primera, y esa primera palabra sería remenear la mata antes del Congreso o de visitar la Catedral.

No hay mata de mango en el mundo que no tenga uno o dos frutos maduros, casi al caerse, que con una sacudidita no se vayan al suelo, y que la muchachada golosa celebraría.

¡Que pruebe a ver!