El cáncer es grave, pero no hace metástasis porque los medicamentos al uso disuaden la enfermedad. Las habilidades del interesado y el hacerse el sueco del dirigente funcionan a la perfección.

No se tiene claro -incluso - si los dineros del narco afectan al sistema o solo a los partidos. La ley encargó a la Junta un escrutinio más riguroso de los fondos.

La Junta no ha dicho nada y si no dijo nada después de las elecciones, aparentemente es porque no encontró ilícito. A menos que no se atreviera a meterse en camisa de once varas.

Gutiérrez consiguió la candidatura, se postuló y ganó como el más votado sin que se disparara ninguna alarma.

El hombre no tenía expediente, pues consta que a cada aspirante se le pide papel de buena conducta, el último estado de su cuenta del banco, prueba de dopaje y la conducta personal está a ojos vistas.

Si se cuelan, y se cuelan en todas las campañas, se necesitaría una fuerza superior con la que ninguna organización cuenta.

La DNCD debería depurar, pero de hacerlo y objetar una postulación, le caería azufre del cielo. Eso cree y dice Adela.