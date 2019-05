El misterio del avión en Punta Cana

El país, quiéralo o no el gobierno, es frontera imperial, y como frontera entra o lo entran en el juego de la política internacional, con papel relevante.

No se accede al Consejo de Seguridad de la ONU sin tener agenda o sin disposición de asumirse en todas las vueltas. Sin embargo, ese rol se lleva a cabo con misterio y las situaciones se velan.

¿Por qué no se dice de manera clara, rotunda, si Cilia Flores está o no está en territorio dominicano? Eso de que no puede determinarse es una mala película, el peor guión.

En Venezuela no se sabe todavía qué fue lo que pasó la semana pasada, pero de que hubo, hubo, y lo que hubo se mantiene aunque no se sepa para cuando.

Lo que sí se sabe aquí es que en el Este se estacionó un avión que vino de fuera, no importa si de Venezuela o de Rusia, y no con piloto automático. Ese vuelo es clave, y si en Miami pueden especular, aquí se puede precisar. ¿Por qué no se hace? El caso de Flores no puede tratarse igual que el olvidado capítulo del ex convicto Falcón.

¡Por favor!