Los aspirantes a la alcaldía de la capital están llevando a la Junta sus planes de gobierno, algo novedoso y bueno, pero no suficiente.

El papel lo aguanta todo, y en el papel pueden encontrarse proyectos, programas u obras de importancia sin explicar modos de realizarse.

Una lista es una lista, y en una lista puede prometerse hacer que llueva hacia arriba, como un candidato en un cuento de G. García Márquez.

Igual con otras situaciones y consideradas en el marco nacional y en boca de los presidenciales. El feminicidio, por ejemplo.

Como la circunstancia lo pone sobre el tapete, no hay forma de salir huyendo por la izquierda. Debe afrontarse desde el poder.

Sin embargo, los opinantes dejan ver que andan más perdidos que el hijo del famoso aviador. No hay manera de hallarlo y hacer el rescate.

No dominan el problema, no lo han estudiado y no tienen a mano solución. A veces la cargan contra el Gobierno, y bien, pero si llegan ¿cuál sería el remedio? En el debate se diría.