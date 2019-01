¿El PLD bajo una dictadura de líderes?

Lo primero que se avizoró desde el barco antes que uno de los marineros voceara ¡tierra!, fue la dictadura de partido, pues no se ganan tantas elecciones de corrido sin que el continuismo saque sus garras. Lo segundo que se está viendo ahora es la dictadura de líderes que no ceden ni cesan, aunque en su empeño podrían provocar un naufragio previsible.

Lo primero afectaría al país, que de dictadura conoce mucho y que de seguro se resistiría como en otras ocasiones y de manera expedita. A Lilis y a Trujillo puso un historiador de ejemplos.

Lo segundo, que es más real y actual, entrampa al PLD que no sabe cómo superar un trance que no es legítimo y que ahoga las posibilidades del relevo. Danilo declara que todavía en el PLD no se discute la reelección, y habría que preguntarse quién convoca y hace la agenda del comité Político.

El año empezó martes, pero ya el 21, tercera semana del mes, será segundo lunes, y no se tiene cita del principal organismo del partido oficial. Día de la Altagracia seguro que no, pero que no se le eche la culpa al calendario, que el calendario solo cuenta los día, y nada más.