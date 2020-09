El PRM como novato en el poder

Dios tiene sus maneras, sea con rezo o sin rezo, y una es dar barba a quien no tiene quijada. La expresión criolla es quijá. El PRM sería el caso.

El poder, por ejemplo. Existe antes de inventarse la rueda, cuando todavía se andaba a pie y nadie montaba caballo, ni camello, y se vivía en una cueva o en un árbol.

Con el poder en las manos Moderno no sabe qué hacer. El juego de las expectativas lo manejó bien, y ahora los grandes proyectos.

Sin embargo, se quema en el juego chiquito, el toque de bola o el corrido de las bases o colocarse en la zona de seguridad anticipando el batazo largo. Lo peor: agita desde el poder, provoca el sol sin tener sombra a la vista.

Gobernar es como echar días, y el jornalero sabe que si no trabaja, no habrá comida en la mesa. No altera por tanto la rutina.

Si el presidente no quiere su foto en los despachos ni que lo nombren licenciado ¿cómo una viceministra se toma la libertad de exhibir banderas que ofenden al intolerable o intransigente?

Si la gente se aprende el camino a Palacio, y ahora va por lo poco, después irá por lo mucho. No cuqueen las avispas, que ellas de por sí no pican.