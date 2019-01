En Baní, la fiebre no está en la sábana

Baní debiera ser la Joya del Sur, cuenta con potencial económico y la proverbial laboriosidad de su gente. Y sin embargo, por razones de circunstancia, deviene en Punto del Sur: el lugar más apropiado y provechoso para el tráfico de drogas. Escándalos van, escándalos vienen y escándalos llegan.

No es la primera vez que causa sensación, no será la segunda, y tampoco la última. Renunció el presidente de la DNCD y trasladaron al director regional de la Policía. Si se preguntara, la respuesta sería única: no ha cambiado nada, y la razón es muy sencilla: la fiebre no está en la sábana.

Si fuera asunto de sábana, el problema hubiera quedado resuelto y para siempre con el Caso Paya. La situación de entonces no fue síntoma, fue diagnóstico. El facultativo no entendió adecuadamente ni aplicó la corrección que demandaba una enfermedad que lucía terminal. Aunque lo más grave, o parte de la gravedad, es que nadie se pregunta ni sabe quiénes consumen lo que con tanta suficiencia se compra y se vende.

La cantidad de puntos da una idea de la mucha droga que se mueve. Y de ser así, hay que lamentar lo obvio: una comunidad moralmente derrumbada.