En el PLD comen león a la plancha...

El organizador del almuerzo del martes quería que la prensa se enterara, pero no de manera anticipada, sino cuando estuvieran en el restaurante, sentados a la mesa y la comida servida. Pensó que con los periodistas presentes no romperían el hielo, e incluso se corría el riesgo de que uno que otro no asistiera y se fuera a pique el propósito. No obstante, más que evidente el interés en tomarse esa foto en familia que circuló por las redes, al poco rato, y en los periódicos, el miércoles.

Tampoco hay que dudar del menú. Comieron león a la plancha, un plato que al —decir de los italianos— frío se consume mejor.

Amarante de seguro se sirvió dos veces, y hasta pudo pagar la cuenta, puesto que sería poco elegante que hubieran hecho serrucho.

La foto les quedó bonita, aunque eso depende del ángulo. Quedó claro que si a Pedro lo tiraron tres al pozo, a Leonel cinco, y se supone un sexto que decidirá en tanda extendida. Aunque como saben que a Leonel le gusta el dulce de leche, le metieron por debajo de la puerta un ladrillo. Al excluirlo, lo retaron a que tirara a Abel y a Margarita. Todavía se están riendo de la bellaquería.