En el PLD no quieren verse la cara...

Ahora sí que el PLD llegó, aunque los peledeístas no sepan adónde: la agenda del Estado afecta los compromisos del partido. Contrario a lo que se pensaba, que tener una pata aquí y otra allá era poder, ahora resulta no poder. Aceite y vinagre, pero imposible la ensalada.

La verdad que, como recientemente dijera un político, con sal no se gobierna. No importa cuál sea la versión fiable, la reunión del Consejo de la Magistratura coincidió con la posible convocatoria del Comité Político, y más pudo el interés por el primero que el amor por el segundo.

Se dirá que el problema fue de Reinaldo, secretario general y presidente del Senado, pero también del presidente de la República y del presidente de la Cámara de Diputados. Los tres integrantes del CP y figuras relevantes y de decisión, por lo que cualquier cita del organismo con su ausencia no llenaría las expectativas.

Sin embargo, no había razón para desmentidos, pues pudo cambiarse el día. ¿Qué cosa puede hacerse lunes que no martes o miércoles, o jueves, y hasta viernes? Además de que tampoco guardan sábado. Sencillamente no querían verse la cara.