En primarias gana la “logística”...

Tan de Leonel y Gonzalo se anda en estos días que se olvida que más alante vive gente. Hipólito y Luis, por ejemplo, que igual deberán definir candidatura. La prueba es interesante, pero tan callada que no gana calle, aun cuando no es menos intensa y se teme sorpresa. Que Hipólito se imponga a Luis. No se descalifican, y eso es decencia y nobleza, algo raro en la política de estos tiempos, pero tienen un juego de números con que se sacan de quicio.

Lo de Luis son las encuestas y un 90-10 que semeja una lacrimógena, o por lo menos pone a llorar sin Kleenex a mano a los seguidores de Papá. Estos no reclaman, pero sí replican con unos cálculos mortales. Insisten en un 70-30, superando en mucho a José José y su 40-20.

Cuando en discusión se cansan, rematan con “el 6 de octubre hablamos”. Lo que obviamente sucederá, crucen o no crucen los dedos. Aunque conociendo la política dominicana, más que claro que todo dependerá de la logística, que es como se llama ahora lo que antiguamente era grasa. El que tenga menudo a mano y de sobra y lleve a sus conmilitones a votar, gana. Esa es matemática del oficio que por el momento importa.