Está claro que Abel es un objetivo

Mientras se mantengan las ganas de pelear, el pleito sigue casado, aun cuando no se sepa en detalles cartelera, fecha o coliseo.

Gobierno y PLD tendrán que vérselas, y dependerá de sus estrategias si temprano o tarde, no obstante que a cada momento se van de las manos.

El allanamiento de la oficina política de Abel fue aclarado prontamente: una equivocación, aunque fue de día y con una persona conocida.

Toda equivocación de por sí es posible, y la autoridad incurre en fallas a cada rato. Solo que la política no deja pasar ni las fallas ni las equivocaciones.

El alcalde de Santiago demandó, compañeros del partido reclaman y el ministerio público local está en deuda que -- se supone -- pagará.

Aunque la destitución sería ir demasiado lejos.

Lo único claro es que Abel es un objetivo, y si no lo sabía, ya lo sabe. De otro modo se hubieran equivocado con otro y no con él, sabiéndose que no solo es gobierno de la ciudad, sino que pretende lanzarse como candidato a la presidencia.

Habrá que ver a partir de ahora el manejo que al incidente da el afectado. Si lo usa como escalera para subir o caída en charco de pueblo para lamentar.