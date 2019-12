Extraño el gesto de David Collado

David es un caso que intriga y difícil de conocer y comprender. Mantuvo la expectativa, alimentó la expectación, y al acostarse las palomas, entonces se cae del palo. La impresión que se tiene es que la película apenas empieza, y si no será tan larga como El Irlandés, por lo menos tendrá intermedio como Lo que el Viento se Llevó.

La política dominicana es interesada y no todos los días se producen gestos de desprendimiento. Nadie que logre la hazaña de un buen pescado lo devuelve al agua o lo regala a la amiga más cercana. Habló de relevo, y complicó más el asunto, pues no es un pitcher cansado en el octavo o noveno inning, y tampoco se entiende el retiro de los jóvenes. Curiosa la situación.

Esta semana se reportaron buenos números para David, como para Margarita, y aunque Collado bota pejes y Cedeño está fuera de competencia, merecen tomarse en cuenta.

Tal vez sea difícil determinar cómo, pero el PRM y el PLD no están en condiciones de prescindir de ellos y no integrarlos a sus respectivas campañas. Los votos nunca sobran, y con aguaje no se ganan elecciones, y serán cruciales tanto en febrero como en mayo.