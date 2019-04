Faltó el PRSD en el foro de Leonel

Ahora se lleva cuenta de las ausencias, y sin importar razones ni motivos. Abel en Santiago, Tommy en San Cristóbal. Aunque la pregunta sigue siendo la misma: ¿y quién estaba?

El encuentro de Leonel con el Foro de Partidos fue un éxito para el Foro pero no para Leonel. Las ansias eran mayores, expectativas superiores. Por ejemplo, no estuvo el muchacho De Camps, cabeza del partido del toro e hijo de su papá Hatuey. Desde un principio se pensó en Luis Miguel, que no canta, pero que sustenta los principios políticos de su progenitor, en especial la no reelección.

No se conoce de excusas y nadie se ocupa de averiguar. Intriga, sin embargo, que el PRSD brillara por su ausencia. Se dirá, siempre se dice, que electoralmente no tiene mucha importancia y políticamente poco relevante.

No obstante interesaba el símbolo. Como la no reelección no logró todo su cometido, la reelección anda murmurando y sacando conclusiones equivocadas.

A los que la maldad les sabe a gusto, que gocen el velorio, pero que se cuiden de que el entierro no sea propio o salga por la puerta de atrás.