Hay disparos a quemarropa

El prusiano definió la política y la guerra haciendo analogía y distinción. Una y otra eran lo mismo, solo que por diferentes medios.

La gente piensa que el problema entre Danilo y Leonel es de firmas y dominio de los organismos del partido. Que uno tiene silla y el otro quiere sentarse. Ese sería el aspecto macro de lo que es una lucha por el poder. Pero está el elemento cotidiano, las menudencias, el juego pequeño. Los disparos a distancia de los francotiradores, pero también los tiros a quemarropa.

Esa es la discordia que importa, porque en política siempre es posible el entendimiento, el acuerdo, el pacto, aunque sea trago amargo.

Lo difícil es superar las heridas de la guerra, los agravios que tal vez no se vean en su real y gran magnitud, pero que sí se sienten, y casi imposibles de olvidar. En Palacio llevan un registro de las cuentas falsas de sus oponentes internos y las maldades que se hacen por su intermedio.

El que se crea resguardado debe saber que no, que lo tienen identificado, le siguen la pista y le cobrarán la afrenta. No todo Cristo sirve a la redención. Y esto no lo dice Adela.