Inquietudes de los ocho “retadores”

Si como dicen, la paloma se posó entre los seis e hizo el milagro, de seis a ocho, mujer incluida, el panorama de los retadores luce mejor.

No es la fuerza de uno, como se da a entender, sino la fuerza de ocho, con un deux machina superior al de cualquiera teatro.

Hablando la gente se entiende, y reuniéndose, más. Frente a frente y con testigo, a mayor claridad, mejor amistad. Amarante pudo sacar todo el rencor del asfaltado y Reinaldo informar campaña sucia.

Yo no, yo no, yo no. Todo resuelto, todo resuelto, todo resuelto. Claro, faltan los detalles, y los detalles son importantes para que las gradas puedan seguir con fervor el juego.

Tres encuestas sí, pero cuáles firmas y qué tipo de preguntas, si abiertas o cerradas, pues en el caso lo que es igual no es ventaja.

Entre los ocho hay que marcan más afuera que adentro, y viceversa, y no debe olvidarse que los universos son diferentes, aparentemente.

No pueden ser cerradas las mediciones de septiembre si será abierto el escrutinio de octubre. Las firmas de Leonel se consideran un aguaje, pero ¿y si no?

Conviene cubrirse de sorpresas.