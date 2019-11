¿Intervención o cura en salud?

El gobierno no es adivino, pero si

–al parecer– intuitivo, o por lo menos cuenta con información. Sabe, por ejemplo, que lo que viene encima no es poca cosa.

Quiere por tanto tener a Godzilla a su favor, pues el oponente es un monstruo con muchas cabezas y una sola intención. Basta con ver la última película.

La Embajadora reveló que el presidente le pidió que Estados Unidos participe como observador en las elecciones del año que viene.

El colonialismo por estos días es tan amable que se olvidan los usos antiguos, de que el imperio discernía y favorecía opción propia, sin que importara la democracia.

La Junta había pedido a la misma embajadora que viera de cerca las primarias, y visto el resultado, con mejores lentes que los domésticos.

No se conoce informe, y es un titular que la representación norteamericana le debe a los medios dominicanos. Aunque se supone que si no hizo ruido fue porque no encontró irregularidades de escándalo.

Ni algoritmo ni jaqueo, y muchos menos los cuadrantes del indio, y recordar que América sigue siendo para los americanos, y que repugna toda intervención europea o asiática.

Mejor que sea USA.