La boa siempre espera su comida

Gobernar no es tan fácil ni tan sencillo como comer pan con mantequilla, mucho más cuando el pan acaba de salir del horno y la mantequilla se le derrite encima. Un orgasmo de sabor.

La mejor demostración de que gobernar no es fácil ni sencillo es comparar una foto del inicio con otra del final. Menos pelos, muchas canas y arrugas que ni con botox se disimulan.

Las mieles del poder es el cuento que todos creen y por hacerlo realidad, luchan; pero la experiencia es que se apura más acíbar que dulce.

Existen manuales para gobernar, aunque algunos sean códigos de lo impropio. El mejor de todos es el sentido común.

A Gracián y el arte de la prudencia todavía ninguno lo supera.

La actual gestión se impuso en las elecciones como némesis de la administración peledeísta, y justo que si cambio, haga las cosas de manera distinta.

Al PLD no le dio resultado (aunque después de 16 años de corrido habría que apretar las manos a las dudas) los tantos subdirectores, subadministradores, asesores, etc. que inflaron las nóminas, pero no la eficiencia.

Difícil suprimir y no replicar, pues las boas si no se hartan no duermen, y si no duermen, muerden.