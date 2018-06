La calle no sabe derecho y no espera...

El que Félix aceptara tan pronto y tranquilo la suspensión unilateral de Reinaldo, significa que conoce el juego y el rejuego en escena.

No solo ocupan altos cargos en el partido, sino que comparten condición de senadores, incluso en dos plazas políticas importantes.

Reinaldo informó que habló con Félix sobre la medida, y que lo hizo con el fin de que el representante de la provincia de San Juan pidiera licencia. Según narró el secretario general del PLD, el ahora secretario de Organización en suspenso no dijo que sí, pero tampoco que no, dejando la decisión en sus manos. Víctima que me quiero víctima, pero no del partido, sino como miembro del grupo de Leonel. Los voceros del sector habían advertido cuando era demanda de pocos. Ahora que es una realidad salen con los estatutos en la mano a condenar la acción, a calificarla de discriminatoria y proponer que se empareje la carga. Que así como hay Félix Bautista, también Manuel Rivas. Aunque se vuelve a lo mismo, al principio. El columpio se balancea entre un no ha lugar y un proceso en curso que todavía no termina.

Solo que la calle no entiende ni sabe esperar.