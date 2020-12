La condición de mayoritario

El ambiente lucía enrarecido, la circunstancia empaquetada y la situación entaponada. Se supone que ahora serán fluidas.

Los pulpos encarcelados, el caso del Abusador camino a tribunales y Odebrecht a tiro de condena ¿qué queda que no sea una Navidad trancada?

La política.

No se sabe de pronto si se relanzará ahora o esperará enero, inicio de año. E incluso febrero, cuando deberán reponerse los inventarios de tiendas y almacenes.

No puede decirse que cesa, pues cuando no es rayo, es trueno o llueve. Desde hace mucho nadie llama a tregua y los partidos no barajan pleitos.

La segunda mayoría, sujeta a recursos, estará sobre el tapete, y aunque voces internas aconsejan dejar eso así, el desánimo no debe llevar a ese extremo de renunciar a espacios de poder, aceptar sin chistar el despojo.

Igual la Junta tendrá que someterse a una prueba que demostrará si tigre con cabeza o insolvente con deudas de poder.

Establecer qué partidos asumirán condición de mayoritario. Una cuestión que se cae de la mata, pero que como ocurre siempre, ahora se quiere enredar lo obvio.

¿Conseguirá la Fuerza del Pueblo bono del Gobierno o canasta de la Junta?