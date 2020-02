La oposición aspira a posicionarse

Las municipales serán como 1917, con un solo plano, aunque el protagonista recorra trincheras largas y túneles minados.

El ajuste de campaña es ampliar las aspiraciones por un lado y reducir los alcances por el otro. El gobierno dice que ganará en demarcaciones que perdió en el 2016.

La oposición solo intenta ganar unas cuantas, todas importantes, pues no es que Pepe no apriete, sino que sepa apretar.

Considera 30 más que suficientes, en tanto el oficialismo 393, entre jurisdicciones grandes con alcaldes y pequeñas con directores de distritos.

El PRM estaría copiando al PLD en “los esfuerzos concentrados” y estaría en mantener, conquistar o recuperar plazas icónicas: Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago.

El Gobierno tiene en la mira a Moca, que no es suya, pero que calcula puede ganar, y no tanto por el embate, sino por debilidad del adversario. En el mapa morado no incluye Romana, aunque esta no iría al PRM, sino al PRSC. Quique anduvo por allá el pasado fin de semana, se quitó el jacket y parecía un toro en celebración.

La apuesta está echada, y como la Loto en domingo, el sorteo será a media tarde.