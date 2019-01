La reelección se abriga hasta en el frío

Julio, el abogado de la antinomia, andaba por París con su familia, y de momento apareció en Madrid echado de brazo con José Ramón, el Administrativo. La foto que circuló en las redes no fue obra de un tercero que quiso ponerlos en evidencia, sino de Julio mismo que goza sus maldades. No obstante, las redes se calentaron y un día de resaca como Año Nuevo tuvo entretención al uso. Vinicio, que no deja pasar una, lanzó sus anatemas.

Ahora bien, conociendo de tripas puede desenredarse el mondongo. ¿Cómo supo Julio que José Ramón vacacionaba por Europa y que particularmente se encontraba en la capital de España? ¿Quién ubicó a quién, o por qué decidieron juntarse, o subir a las redes una foto que se presta a todas las interpretaciones?

La reacción les da un tanto a favor. Demostró que la provocación llenó su cometido y que la reelección se abriga hasta con el frío. Lo último que se supo fue que Julio compró un libro sobre los conflictos constitucionales, el autor es español, como si quisiera convencer de que con la Constitución donde quiera se cuecen habas. Julio y José Ramón con las suyas hicieron una fabada, si no, que lo diga el mesón.