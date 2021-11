¿La salida es hablar con Barbecue?

En las calles de Puerto Príncipe, un bandolero de nombre Jimmy Chérizier, alias Barbecue, encabeza el grupo armado más poderoso de Haití, el G9 an Fanmi e Alye.

Este señor es quien determina si hay gasolina o no, si se trabaja o no, si se secuestra gente o no, si hay actividad delictiva o no en la capital haitiana y en otros territorios.

En fin, el señor Barbecue es hoy la única figura con poder real en la convulsa vecina nación, no hay que tapar el sol con un dedo; parece que cualquier solución al caos haitiano pasa por él.

Barbecue es el típico ejemplo de las ideas erróneas que suelen ejecutar Estados Unidos y la ONU, centradas en eliminar los ejércitos y las policías de raíz, lo que manda a las calles a miles de personas armadas y entrenadas que se ven sin modo de vida, por lo cual recurren a la delincuencia como sustento.

En Haití, hoy, la única solución posible a la crisis pasa por las bandas, sea trabajando con ellas o combatirlas. Como andan las cosas, luce que la primera opción es la más viable y sentarse a dialogar con Barbecue podría no ser mala idea, pues no es nada que no haya pasado antes. Por ahí hay una ruta, todo está en que alguien se atreva a tomarla.