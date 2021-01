La vacuna llegará en marzo

Enero va terminando y de seguro que en lo que resta del mes no llegarán las vacunas, pero sí puede apostarse que en marzo, como se anunció previamente, y en el transcurso del año el país contará con las inoculaciones.

La solución por tanto está en camino, pero las autoridades, aun cuando quisieran, no podrán garantizar que la pandemia será pronto un mal recuerdo.

Con las vacunas habrá que cruzar los dedos, pues aunque producto confiable, la aplicación no lo será tanto.

Ya se sabe cómo se manejan las cosas por estos lares, y si en naciones desarrolladas los protocolos fueron fallidos y las logísticas dejaron que desear, la situación por venir no alienta.

Los responsables del área de salud no sueltan prenda, y si no lo hacen, no hay dudas, será porque todavía no tienen nada definido.

Tiempo ha habido y no conviene dejar para mañana lo que pudo decirse ayer. Vendrán como siempre los decretos y los contradecretos.

Las cantidades no llegarán un mismo día ni podrá vacunarse a todo el vivo en 24 horas. La desesperación de la gente, esa que se desacata con el toque de queda, será difícil de calmar.

Y con cada dominicano de experto, los operativos serán del caray.