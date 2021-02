La vieja fábula de la frontera

En la versión oficial los políticos haitianos que fueron detenidos el pasado domingo estaban en territorio dominicano.

No era que querían entrar y se lo impidieron. No. Ellos ya habían cruzado, y no por el Masacre que se pasa a pie, sino en vehículo.

Esto es, a plena luz del día.

Las autoridades militares explican, como si no fuera responsabilidad suya cuidar la línea limítrofe. Mucho más en circunstancia de crisis política o alzamiento popular.

Habían dicho que la frontera estaba blindada y que no habría peligro, pues ninguna de las partes en conflicto podría guarecerse aquí.

Cerrada a cal y canto para gente del gobierno, pero también de oposición.

Lo del blindaje es un viejo mito, una burla cotidiana. Incluso, no se entiende por qué se insiste en esa ficción, por no decir mentira.

¿Hubo descuido, connivencia o complicidad? En el mundo de las conjeturas, más que posible. Y no debe olvidarse algo importante.

Nada pasa en Haití sin que repercuta en el país o involucre a dominicanos. No importa el sector, oficial o privado, pues conviene asegurar vía de paso o de permanencia.

Ahora ¿cómo tirar cristianos a los leones?