Las boletas, los recursos y los recelos

Los resultados serán los resultados y serán protestados por costumbre, ya que nadie debe perder en el país con elecciones que nunca se pierden. Sin embargo se están viviendo situaciones que tal vez no sean nuevas, pero sí poco frecuentes. Candidatos que harán campaña casi arrastrando los pies, con el tiempo encima. Un mes no es un plazo suficiente para competir, tampoco para ganar. La culpa podría no ser de nadie o ser de todos, del sistema, incluso de la ley.

Los expedientes en manos del TSE son muchos y el tribunal los va fallando con aparente premura y en cámara de consejo, no con el procedimiento normal de audiencia pública. El gato está entre macuto.

¿ Cómo pueden imprimirse las boletas si todavía hay candidaturas que están sujetas a recursos y consideradas según el humor de alta corte ?

No todas las demandas serán acogidas, pero sí una que otra, o muchas, podrían pasar la prueba y por derecho ser incluidas en la boleta. ¿En cuál boleta si esta ya estaría impresa? Posibilidades que inquietan, porque con una piel tan sensible como la de los candidatos, que sospechan de todo, conviene cuidar los detalles.