¿Las botellas van obligadas a los actos?

Los senadores de Danilo pudieron haber hecho un acto público en la capital para reiterar lealtad y defender su obra de gobierno. Sería una forma de espantar el fantasma de la soledad del poder y que sepa él y el mundo que no está solo. Sería algo ridículo, pero de ridiculeces se alimenta y vive la política. Una actividad de ese tipo al año no haría daño.

Ahora, que cada fin de semana suenen las trompetas de Jericó sin que se derrumben las murallas ¿en qué le beneficia, cómo le aprovecha? Ni va ni le cuentan.

Dirán que Leonel esto o lo otro, pero por mas morisquetas que haga, un monito no se convierte en gorila; y los leones se cazan en la selva sin hacer bulla.

Pero dicen que la gente no asiste por las buenas a las actividades del Gobierno y deben forzar a los empleados públicos. Ni siquiera el pica pollo chino ni los quinientos pesos, sino el temor a represalia de parte del superior inmediato. Hablan hasta de pase de lista. La verdad no se disimula, por lo menos en política. Lo raro es que el ciudadano que cobra en el Gobierno tiene derecho a ser botella, pero no a expresar simpatía y fervor.