Las madres y la “habichuela con dulce”

Las habichuelas con dulce –dicen– andan molestas con la Cámara de Diputados porque las olvidó durante la pasada Semana Santa. Ellas no protestaron entonces y entendieron y aceptaron que esa rama legislativa se recogiera y fuera más considerada con los fondos públicos.

Sin embargo, ahora se entera de que no ocurrirá igual con las madres y que las manos del presidente del organismo estarían por soltarse. Que hay un fondo disponible para que se celebre como corresponde el Día de las Madres, y que sería un acto de amor y no el aberrante clientelismo político.

Las habichuelas con dulce se creen meritorias, y que no deben perder el favor de los diputados, ya que con ellas se reconoce al productor y con las madres al importador. Las habichuelas se cultivan aquí y el agricultor saldría beneficiado, que no es lo mismo que neveras, estufas, lavadoras, televisores, que no se fabrican en el país.

El debate no sería igual que las primarias abiertas o cerradas, pero las habichuelas con dulce quieren que si va a haber escándalo en la Cámara por las madres, que también por ellas. Que gastronomía o culinaria primero.